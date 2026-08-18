Kamyonetin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Aydın'da kamyonetin çarptığı 67 yaşındaki kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 06 EMY 408 plakalı kamyonet, Aydın-İzmir Otoyolu bağlantı yolunda bulunan yaya Günay Çimentepe'ye (67) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çimentepe, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü E.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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