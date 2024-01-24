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Kamyonun geri manevrası sırasında çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonun geri manevrası sırasında çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'de bir baba, kamyonuyla geri manevra yaparken oğluna çarptı. Olay sonucunda 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonun geri manevrası sırasında çarptığı çocuk hayatını kaybetti
24.01.2024 - 19:41,
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KAYSERİ'de, D.T.'nin kamyonuyla geri manevra yaparken çarptığı oğlu 12 yaşındaki M.T.  hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45'inci Caddede meydana geldi.  İddiaya göre, baba D.T. ile oğlu M.T., yatak süngerleri üreten fabrikaya kamyonla malzeme getirdi. M.T.'nin araçtan indiği sırada kamyona geri manevra yapan D.T., oğluna çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede M.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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