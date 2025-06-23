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Kan Bağışına Fidan Desteği

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23.06.2025 13:12
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Kan Bağışına Fidan Desteği
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Her kan bağışına 3 fidan dikilecek, geleceğe nefes olacak projeye imza atıldı.

Bakan Yumaklı: "Bir ünite kan bağışı yapan tüm gönüllüler adına 3 fidan dikerek geleceğe eser bırakmasını sağlayacağız"

ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir ünite kan bağışı yapan tüm gönüllüler adına 3 fidan dikerek onların geleceğe nefes olacak bir eser bırakmasını sağlamış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Kızılay 2 önemli ihtiyaca eş zamanlı cevap verecek önemli bir iş birliğine imza attı. 'Hastaya Kan, Ormana Can' sloganıyla hayata geçirilecek olan protokol sayesinde her bir kan bağışı karşılığında 3 fidan toprakla buluşturulacak. Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Tören, açılış konuşmaları ile başladı.

"Bir ünite kan bağışı yapan tüm gönüllüler adına 3 fidan dikerek geleceğe eser bırakmasını sağlayacağız"

Kızılay'ın ihtiyaç durumunda daha fazla yardımına koşması için kan depolarının dolu olması gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, "Kızılay'ın kan depolarının dolması, bizim de ormanlık alanlarımızın artması için önemli bir kampanyayı bugün hayata geçirmiş olacağız. Kızılay ile hastaya kan, ormana can olsun diye önemli bir işbirliği protokolünü bugün imzalayacağız. Bir ünite kan bağışı yapan tüm gönüllüler adına 3 fidan dikerek onların geleceğe nefes olacak bir eser bırakmasını sağlamış olacağız. Kızılay'ın gönüllü kan bağışçıları için Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından dikeceğimiz bu fidanlar için birer teşekkür sertifikası oluşturacağız. Gönüllü kan bağışçılarımıza bu sertifikaları ulaştıracağız ve onlar da bu ağaçların nerelerde kendileri için dikilmiş olduğunu da görmüş olacaklar. Umuyorum ki kendileri de ziyaret ederek bu ağaçları sularlar, gelişmesini de görürler. Hiçbir karşılık beklemeksizin ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olan Türk Kızılayımıza yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı kutluyorum ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bir hastaya kan verdiğiniz zaman sadece 3 kişinin hayatına dokunmuyor olacaksınız"

Hem kan bağışına teşvik etmek hem de geleceğe yatırım yapmak adına fidan dikmenin önemi üzerine iş birliği için bir araya gelindiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bugün ilk olarak hastaya kan, ormana can diyerek bu projeyi başlatmış oluyoruz. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diyoruz. Dolayısıyla kan ihtiyacı her zaman devam edecek ve kan temininin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz. Bağışçılarımıza şunu söylemek istiyoruz. Siz bir hastaya kan verdiğiniz zaman sadece 3 kişinin hayatına dokunmuyor olacaksınız. Aynı zamanda 3 tane de fidanın dikilmesine aracılık etmiş olacaksınız ve geleceğe de bir yatırım yapmış olacaksınız. Biz bu proje kapsamında gönüllülerimizle, özellikle sahada fidan dikimlerine de eşlik etmek istiyoruz ve bunu bir sosyal hareket olarak konumlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı ile Başkan Yılmaz, imza töreni sonunda birbirlerine hediye takdim ettiler. Ardından birlikte müdürlük bahçesinde bulunan kan bağış çadırını ziyaret ettiler.

Yapılacak proje sayesinde bir yandan ülkenin kan ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunulurken, diğer taraftan da yeşil bir Türkiye için ağaçlandırma çalışmaları hız kazanmış olacak.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Kızılay, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kan Bağışına Fidan Desteği - Son Dakika

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