Kanada, ABD Büyükelçiliğinin 3 Kasım ara seçimlerine müdahale suçlamasını reddetti - Son Dakika
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Kanada, ABD Büyükelçiliğinin 3 Kasım ara seçimlerine müdahale suçlamasını reddetti

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ABD'nin Ottawa Büyükelçiliği, Kanada hükümetinin 3 Kasım'daki ara seçimlere müdahale girişiminde bulunduğunu savundu. Kanadalı yetkililer suçlamayı reddetti; Başbakan Mark Carney ticari adımları ilk ABD'nin attığını, Ontario Başbakanı Ford ise müdahaleyle ilgilenmediğini söyledi.

ABD'nin Ottawa Büyükelçiliği, Kanada hükümetinin ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere müdahale etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu savundu.

Büyükelçiliğin yayımladığı bilgi notunda, Kanadalı yetkililerin seçimlere olası müdahale konusundaki endişeleri göz ardı ettiği ve bakanlar ile eyalet başbakanlarının ABD siyasetini etkileme planlarını resmi belgelerde ve kamuya açık etkinliklerde açıkça dile getirdiği iddia edildi.

Notta, Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly'nin ABD'li Demokrat siyasetçilerle görüşmeleri, ABD eyaletlerini hedef alan misilleme tarifelerine ilişkin açıklamaları ve Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford'un ticari misilleme çağrıları örnek gösterildi.

Ayrıca Ontario yönetiminin eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük tarifelerini eleştirdiği konuşmasından bölümlerin kullanıldığı reklam kampanyasına ve ABD seçimlerinde yasa dışı oy kullanmakla suçlanan 11 Kanada vatandaşına da değinildi.

Kanadalı yetkililer suçlamaları reddetti

Ulusal basındaki haberlere göre Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD tarifelerinin yarattığı ekonomik belirsizliğe karşı 8,7 milyar dolarlık yatırımları ve yeni önlemleri duyurduğu sırada yaptığı açıklamada, ticari adımları ilk olarak ABD'nin attığını belirtti.

Ülkesinin karşılık vermesinin Kanadalı çalışanları ve şirketleri korumak, ekonomiyi geliştirmek amacı taşıdığını vurgulayan Carney, hükümetin politikalarının Kanadalı çalışanların, ailelerin ve ülke ekonomisinin geleceğinin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Ontario eyaleti Başbakanı Ford da ABD'deki seçimlere "müdahale etmekle hiçbir şekilde ilgilenmediğini" ifade etti.

Joly de geçen hafta CBC News'e yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddederek ABD ziyaretlerinin Amerikan şirketlerinden yatırım çekme amacı taşıdığını ve bu ziyaretleri sürdüreceğini belirtmişti.

ABD ile Kanada arasında, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, gümrük tarifeleri ve ticaret politikaları nedeniyle gerilim arttı.

Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma yönündeki açıklamaları da iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Kaynak: AA
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