Kanada Başbakanı Trudeau, Gazze'de ateşkes için müzakereleri destekliyor

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısını desteklediğini bildirdi.

Trudeau, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'de derhal ateşkese ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze'de ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına destek verdiğini belirten Trudeau, barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaların arkasında olduğunu kaydetti.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.