Kanada Başbakanı Trudeau, İsrail saldırısına ilişkin soruşturma çağrısını yineledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldüğü İsrail saldırısına ilişkin "şeffaf ve acil" soruşturma başlatılması çağrısını yineledi.
Kanada Başbakanlık Ofisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trudeau, WCK Kurucusu, İspanyol şef Jose Andres'i telefonla arayarak en derin taziyelerini iletti.
WCK'nin çalışanlarından biri olan ABD-Kanada çifte vatandaşı Jacob Flickinger'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Trudeau, hava saldırılarına ilişkin "açık, şeffaf, bağımsız ve acil bir soruşturma" başlatılması çağrısını tekrarladı.
Trudeau ve Andres, Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik artan saldırıların, hayat kurtaran yardımların ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırılmasını olumsuz etkileyeceği yönündeki endişelerini paylaştı.
World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.
Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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