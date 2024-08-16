Kanada, BM raporunda Geçici Yabancı İşçi Programı'nın güvenliği önemsiyor

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Kanada, Birleşmiş Milletler (BM) raporunda ülkenin Geçici Yabancı İşçi Programı'nın "çağdaş kölelik için üreme alanı" diye nitelendirilmesinin ardından işçilerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğu açıklamasında bulundu.

İstihdam, İşgücü Geliştirme ve Resmi Diller Bakanlığı Ofisinden konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapıldı.

Açıklamada, BM raporuna doğrudan atıfta bulunulmazken ülkedeki geçici yabancı işçilerin sağlık ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğu vurgulandı.

İstihdam süreleri boyunca yabancı işçilerin güvenliğini ve refahını sağlamanın işverenin sorumluluğunda olduğu kaydedilen açıklamada, "İşverenlerin programa uymalarını sağlamak ve uymayanlardan hesap sormak da federal hükümetin sorumluluğundadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Geçici Yabancı İşçi Programı kapsamında 2 bin 122 denetim gerçekleştirildiği, izleme ve uygulama aşamalarında önemli gelişmeler kaydedildiği bildirildi.

Denetimler sonucu kesilen cezalarda bir önceki yıla göre yüzde 36'lık artış yaşandığı belirtilen açıklamada, bu programdan menedilen işveren sayısının yükseldiğine işaret edildi.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Tomoya Obokata, Kanada'daki yabancı işçilerin durumunu öğrenmek için yaptığı ziyaretin ardından rapor hazırlamış, bu rapor 22 Temmuz'da BM Genel Kurulunun resmi internet sitesinde yayımlanmıştı.

Raporda, Kanada'nın Geçici Yabancı İşçi Programı'nın "çağdaş kölelik için üreme alanı" olarak hizmet ettiği belirtilmişti.