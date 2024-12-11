Kanada'da Kaçak Ürün ve Göçmen Artışı

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OTTAWA, 11 Aralık (Xinhua) -- ABD'den Kanada'ya sokulmaya çalışılırken ele geçirilen yasaklı ürün miktarında ve ülkeye kaçak girmeye çalışan yabancı uyrukluların sayısında artış yaşandığı bildirildi.

CTV News'in salı günkü haberine göre Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, bu yılın ilk 10 ayında 2023 yılının aynı dönemine kıyasla daha fazla sayıda uyuşturucu madde, ateşli silah ve çalıntı araç ele geçirildiğini açıkladı.

Yurtdışına sevk edilmeden önce 2.070 çalıntı araca el koyan sınır görevlileri, bu sayının geçen yıl yaklaşık 500 olduğunu belirtti.

Sınır görevlileri, 2024 yılında Kanada'ya girişini uygun bulmadıkları yaklaşık 34.000 kişiyi geri çevirdi. Bu sayı, 2023'teki 25.500 kişiye kıyasla yüzde 30 oranında bir artış anlamına geliyor.

Ajans, 2024'ün başından Cadılar Bayramı'na kadar olan süreçte Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası'nı ihlal eden 14.000'den fazla yabancı uyruklunun sınır dışı edildiğini de açıkladı.