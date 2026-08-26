Kanada'dan ABD Ürünlerine Gümrük Vergisi
Kanada, 700'den fazla ABD menşeli ürüne 27,6 milyar dolarlık gümrük vergisi getirecek.
VANCOUVER, 26 Ağustos (Xinhua) -- Kanada hükümeti, 27,6 milyar Kanada doları (yaklaşık 20 milyar ABD doları) değerindeki 700'den fazla ABD menşeli ürüne misilleme amaçlı gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu.
Hükümet salı günü yerli işletmeler ve çalışanlar için 7,5 milyar Kanada doları değerinde bir destek paketi açıklamıştı.
Kaynak: Xinhua
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