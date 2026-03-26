Kanada'dan İran'a Yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'dan İran'a Yaptırım

26.03.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada, İran'ın askeri kapasitesine destek veren 5 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladı.

Kanada, İran'ın "askeri kapasitesine destek sağladığı" gerekçesiyle bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım uygulandığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptığı açıklamada, yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusu için gelişmiş teknoloji üretimi ve tedarikine katkı sağlayan İranlı iş insanları ve şirketleri hedef aldığını belirtti.

Anand, bu kapsamda 5 kişi ve 4 kuruluşa ek yaptırım uygulandığını duyurarak, İran'ın silah, insansız hava araçları (İHA) ve teknolojiyi farklı aktörlere transfer etmesinin silahlı çatışmaları körüklediği, devletlerin egemenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

"Gölge filo"ya yeni yaptırım"

Ayrıca Bakan Anand, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını finanse etmesini "zorlaştırmak" amacıyla yeni yaptırımlar uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Rusya'nın "gölge filosuna" ait 100 geminin yaptırım listesine eklendiğini ifade eden Anand, bu filonun, çoğunluğu petrol tankerlerinden oluşan bir ağ üzerinden yaptırım kapsamındaki ham petrol ve diğer ürünleri dünya genelinde taşımaya devam ettiğini aktardı.

Rusya'nın "enerji gelirleriyle savaş finansmanını sağladığını" kaydeden Anand, saldırılarını durdurana kadar Rusya'ya yaptırımların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'dan İran'a Yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 21:52:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Kanada'dan İran'a Yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.