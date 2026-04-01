Kanada'dan İsrail'e İdam Cezasına Tepki
Kanada'dan İsrail'e İdam Cezasına Tepki

01.04.2026 01:26
Kanada, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getiren yasasını kesin bir dille kınadı.

Kanada, İsrail Meclisinin onayladığı, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasaya "kesin şekilde" karşı çıktığını bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ülkesinin, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının uygulanmasına "kesin şekilde" karşı olduğunu kaydeden Anand, "Bu ayrımcı yasa, Filistin halkını insanlıktan uzaklaştırırken yasa dışı yerleşimci şiddetini mümkün kılan eylemler listesine bir yenisini eklemektedir." ifadesini kullandı.

Anand, Kanada'nın, insan haklarına ve idam cezasının kaldırılmasına yönelik küresel harekete bağlılığını teyit ettiğini vurguladı.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclis'ten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, İsrail, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'dan İsrail'e İdam Cezasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
SON DAKİKA: Kanada'dan İsrail'e İdam Cezasına Tepki - Son Dakika
