Kanada'dan İsrail'e Silah İhracı Yok - Son Dakika
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Kanada'dan İsrail'e Silah İhracı Yok

03.08.2025 11:28
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Kanada Dışişleri Bakanı Anand, ülkesinin 2024'ten beri İsrail'e silah satmadığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'e silah satmadıklarını, bu durumun 2024'ten beri devam ettiğini belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 farklı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından 29 Temmuz'da paylaşılan, Kanada'nın İsrail'e silah ihracına devam ettiğine ilişkin rapordaki ifadeler reddedildi.

Açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Anand'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre Anand, "Kanada katı bir çizgi çizdi ve çizmeye devam edecek. 2024 Ocak'tan bu yana, Gazze'de kullanılabilecek kontrollü mallar için yeni izinleri reddettik. Hiçbiri onaylanmadı. Daha da ileri giderek, Gazze'de askeri bileşenlerin kullanılmasına izin verebilecek tüm mevcut izinleri 2024'te dondurduk ve bu izinler bugün de askıda kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kanada yapımı silahların bu çatışmayı körüklemesi için kullanılmayacağını" vurgulayan Anand, bu durumun yasalarla korunduğunu ve ihlali durumunda cezai kovuşturmalarla karşılaşılacağını aktardı.

STK araştırmacılarının çıkardığı veriler arasında "mermi" olarak tanımlanan nesnelerin "paintball" tarzı mermiler olduğuna değinen Anand, bunların muharebelerde kullanılmadığını dikkati çekti.

Anand, Kanadalı silah üreticilerinin İsrail'e doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir havan topu göndermediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mermi veya diğer mühimmat gibi patlayıcı maddeler hiçbir zaman yolcu uçaklarında taşınmamaktadır. Aksini iddia etmek tamamen yanlıştır."

Anand, Kanada'nın ihracat rejiminin ihlal edildiğine dair her türlü iddiayı çok ciddiye aldıklarının ve doğruysa, bunlara ağır yasal yaptırımların eşlik edeceğinin altını çizdi.

"World Beyond War, the Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East ve Independent Jewish Voices" da dahil olmak üzere 4 STK'den araştırmacılar, 29 Temmuz'da yayımladıkları raporda, İsrail Vergi Dairesi'nden alınan ve askeri silah parçası ve mühimmat olarak etiketlenen Kanada mallarının İsrail'e girmeye devam ettiğini gösteren verileri ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'dan İsrail'e Silah İhracı Yok - Son Dakika

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