Kanada'dan İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Kanada'dan İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Kınama

Kanada, İsrail'in UNIFIL'e saldırısını kınayarak, uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu.

11.10.2024 12:19
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Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin UNIFIL askerlerine ve ilk müdahale ekiplerine ateş açmasının "endişe verici ve kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kanada'nın "UNIFIL'e tam desteği" yinelenerek, Ottava yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararıyla tutarlı bir diplomatik çözüme katkı sağlamadaki kritik rolüne işaret edildi.

Kanada'nın tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uymaya teşvik ettiğine işaret edilen açıklamada, barış gücü ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, dün, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta süren gerginliğe işaret edilmişti.

İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtilmişti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada'dan İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Kınama - Son Dakika

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