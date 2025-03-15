Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, ülkesinin, ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak üzere imzaladığı 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek başka seçeneklere yönelebileceğini belirtti.

KANADA, F-35 PROGRAMINDAN ÇEKİLEBİLİR

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre, Blair, Haziran 2023'te 88 adet F-35 savaş uçağının ABD'den satın alınması için imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Blair, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle tehdit ettiği Kanada'nın, 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek, uçakları alternatif kaynaklardan satın almak gibi seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

"ALTERNATİFLERİ İNCELİYORUZ"

Parası ödenen ve 2026'da teslim edilmesi beklenen 16 adet F-35'i geri çevirmeyebileceğini söyleyen Blair, "Diğer alternatifleri ve savaş uçaklarının tamamının F-35 olup olmaması gerektiğini inceliyoruz." diye konuştu. Blair, filonun geri kalanının, Avrupa firmalarından satın alınacak hava araçlarından oluşabileceğine kaydederek, uçak parçalarının Kanada'da birleştirilmesi gibi seçenekleri de değerlendirildiğini aktardı.

ABD İLE KANADA ARASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

ABD'nin, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, daha sonra bu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti. Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyarmıştı.