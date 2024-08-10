Kanada, Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümeti memnuniyetle karşıladı

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Kanada, Nobel ödüllü Muhammed Yunus'un başdanışman sıfatıyla başkanlık etmeye başladığı Bangladeş'teki geçici hükümeti memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Bangladeş'te kurulan geçici hükümete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kanada'nın, Bangladeş'te devam eden krizin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını desteklediğini belirten Joly, ülkede Nobel ödüllü Yunus liderliğindeki geçici hükümeti memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ülkesinin tüm tarafları demokratik ve kapsayıcı yönetim oluşturması için birlikte çalışmaya çağırdığını aktaran Joly, geçici hükümete, ülkede protestolar sırasında meydana gelen ölümler ve şiddet olaylarına ilişkin tarafsız soruşturma yürütme çağrısı yaptı.

Joly, "Bu geçiş döneminde Kanada, dini azınlıklar, gençler, kadınlar ve diğer azınlıklar da dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin geniş siyasi katılımıyla kapsayıcı bir sürecin desteklenmesi amacıyla geçici hükümetle birlikte çalışmak istemektedir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos'ta geçici hükümet başdanışmanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.