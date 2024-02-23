Kanada Müslümanları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanada Müslümanları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

Kanada Müslümanları İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını kınadı

Kanada'daki Müslüman topluluklar, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını kınama, ateşkes yapılmasını destekleme ve İsrail'e yönelik silah tedarikine karşı çıkma çağrısında bulundu. Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), ülkede faaliyet yürüten çok sayıda Müslüman topluluğun, Kanadalı milletvekillerine yönelik çağrılarını içeren ortak mektubunu yayımladı. Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ayrım gözetmeyen bombardımanlarında Gazze'deki on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinin tüm Müslümanları derinden etkilediği belirtildi.

23.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'daki Müslüman topluluklar, milletvekillerine, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını kınama, ateşkes yapılmasını destekleme ve İsrail'e yönelik silah tedarikine karşı çıkma çağrısında bulundu.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), ülkede faaliyet yürüten çok sayıda Müslüman topluluğun, Kanadalı milletvekillerine yönelik çağrılarını içeren ortak mektubunu yayımladı.

Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ayrım gözetmeyen bombardımanlarında Gazze'deki on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinin tüm Müslümanları derinden etkilediği belirtildi.

Kanada'daki Müslüman topluluklarının, yıllardır ramazanda yoksullara yardım geleneği kapsamında ülkedeki her siyasi partiden milletvekillerini camilerde ağırladığı hatırlatılan mektupta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananlara işaret edildi.

Mektupta, ramazanda düzenlenecek buluşmalara gelmek isteyen tüm milletvekillerine, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını kınama, acilen ateşkes ilan edilmesini destekleme, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) fonlarının derhal yeniden başlatılmasını talep etme, İsrail'e yönelik silah tedarikine karşı çıkma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Kanada, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Müslümanları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada Müslümanları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement