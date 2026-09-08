Kanada'nın ABD ürünlerine misilleme tarifeleri bugün yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Kanada'nın ABD ürünlerine misilleme tarifeleri bugün yürürlüğe girdi

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Kanada, ABD'nin 20 milyar dolarlık Kanada malına getirdiği yüzde 50'lik tarifelere karşılık, ABD'nin giyim, peynir, metal ve ahşap ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamaya başladı. Bu karar, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini artırırken, gümrük vergileri yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında eşleşecek şekilde devreye girdi.

Kanada yönetiminin, ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürünlerine uyguladığı yüzde 50'lik tarifelere karşılık açıkladığı misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminin ardından Washington'ın getirdiği tarifelere karşılık Kanada da çeşitli ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Giyim, peynir, metal parçaları ve ahşap ürünler dahil ABD'nin 20 milyar dolar değerindeki ürünlerine yönelik uygulanan misilleme tarifeleri, bugün yürürlüğe girdi.

ABD yönetimi, 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kanada da 25 Ağustos'ta ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına getirdiği yüzde 50'lik tarifelere cevap olarak, 8 Eylül'den itibaren ilgili ABD oranlarıyla eşleşecek şekilde, yüzde 15, 25 veya 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'nın ABD ürünlerine misilleme tarifeleri bugün yürürlüğe girdi - Son Dakika

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