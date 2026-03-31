Kanada'nın İran'dan Geri Dönüş İstatistikleri - Son Dakika
Kanada'nın İran'dan Geri Dönüş İstatistikleri

31.03.2026 10:33
28 Şubat'tan bu yana 22 binden fazla Kanadalı, İran'daki çatışmalardan dolayı ülkeye döndü.

Kanada hükümeti, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 22 binden fazla vatandaşı ile kalıcı oturum izni sahibi kişinin bölgeyi terk ederek ülkeye geri döndüğünü duyurdu.

Kanada Küresel İlişkiler Dairesinden, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından bölgedeki vatandaşlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, 28 Şubat'tan bu yana 22 binden fazla Kanada vatandaşı ve kalıcı oturum izni sahibinin, Orta Doğu'dan ayrılarak ülkeye geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hala bölgede bulunan vatandaşlara ayrılmaları tavsiye edilerek, "Durumun daha kötüye gitmesi halinde, Kanadalıların bölgeyi terk etme ve hükümetin konsolosluk hizmeti sunma imkanları etkilenebilir." ifadesi kullanıldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Son Dakika Güncel Kanada'nın İran'dan Geri Dönüş İstatistikleri - Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna’nın annesi kahreden gerçeği açıkladı Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna'nın annesi kahreden gerçeği açıkladı
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İmamoğlu’nun yargılandığı davada ara karar Savunması için de yeni soruşturma açıldı İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! Savunması için de yeni soruşturma açıldı

10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
SON DAKİKA: Kanada'nın İran'dan Geri Dönüş İstatistikleri - Son Dakika
