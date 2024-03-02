Kanada, Rus elmaslarına ek ithalat kısıtlamaları getirdi

OTTAWA, 2 Mart (Xinhua) -- Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, ülkesinin Rus elmaslarına ek ithalat kısıtlamaları getirdiğini duyurdu.
Joly Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, bu yasağın, Kanada'nın Aralık 2023'te Rusya'dan elmas ve elmas-kuyumculukla ilgili ürünlere getirdiği ithalat kısıtlamalarına ek olarak, 1 karat ve üzeri ağırlığa sahip Rus elmaslarının dolaylı ithalatını hedeflediğini söyledi.
Bu kararın, G7 liderleri tarafından Şubat, Mayıs ve Aralık 2023'te Rusya'dan endüstriyel olmayan elmas ihracatından elde edilen gelirlerin azaltılması yönünde verilen taahhütlerle uyumlu olduğunu söyledi.
Açıklamaya göre Rusya, dünyanın en büyük ham elmas üreticisi olmasının yanı sıra önemli bir küresel elmas ve elmas ürünleri ihracatçısı.
Açıklamada, Rusya'nın 2022 yılında toplam elmas ihracatı hacminin yaklaşık 5,2 milyar Kanada dolarını (3,8 milyar ABD doları) aştığı belirtildi. G7 ülkeleri ise dünya elmas pazarının yüzde 70'ini temsil ediyor.
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