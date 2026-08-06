Kanada UCM'ye Desteğini Vurguladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin müttefiklerini Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilmeye teşvik etmesine rağmen ülkesinin bu kuruluşa desteğinin "net" olduğunu bildirdi.

Carney, Toronto'da düzenlediği basın toplantısında UCM'ye Kanada'nın desteğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Ülkesinin UCM'ye desteğinin "net" olduğunu vurgulayan Carney, "Kanada, UCM'nin bir üyesi olmaktan gurur duyuyor. Bu kuruluşu, fonlarla, personelle, değerlerimizle ve eylemlerimizle destekliyoruz ve böyle yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Carney, küresel istikrarsızlığın arttığı ortamda UCM'nin önemli bir rol üstlendiğine işaret ederek, "Dünya daha tehlikeli ve daha bölünmüş bir hale gelmişken UCM, önemli bir hizmet veriyor. Aslında birçok açıdan UCM'nin sorumlulukları hiç olmadığı kadar ağır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı başta olmak üzere Gazze'deki soykırım için birçok İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'yi birçok kez eleştirmiş ve müttefiklerine UCM'den çekilme çağrısı yapmıştı.

ABD, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Sözleşmesi'ne taraf değil.