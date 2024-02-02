Kanada, Ukraynalı çocukların geri dönüşü için uluslararası koalisyon kuracak

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, zorla yerinden edilen Ukraynalı çocukların ana yurtlarına geri dönüşü için bugün uluslararası koalisyon kuracaklarını bildirdi.
Joly, temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü.
Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Joly, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin devam ettiğini, Ukrayna şehirlerine yönelik saldırıların azalmadığını belirterek, "Savaşın bir başka gerçeği de binlerce Ukraynalı çocuğun trajik ve yasa dışı şekilde Ukrayna'dan çıkarılmasıdır. Onları kendi evlerinden, ailelerinden kopardılar ve dillerinden mahrum bıraktılar." ifadesini kullandı.
Ukraynalı çocukların geri dönüşü konusunun bir insanlık meselesi olduğunu belirten Joly, bu nedenle bugün Ukrayna ve Kanada'nın çocukların geri dönüşü için koalisyon kuracaklarını aktardı.
Joly, "Ukrayna'ya geri dönüşü yasal zeminde sağlamak için yardımcı olacağız. Kanada tüm dünyada bir ağ oluşturacak. Brezilya, Güney Afrika, Katar başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesiyle görüşeceğiz. Tüm dünyayı bu çocuklar konusunda bilgilendireceğiz." dedi.
Bakan Kuleba da Joly ile görüşmesinin ana konusunun silah desteği olduğunu belirterek, "Kanada'nın bize yardımcı olabileceği hava savunma sistemleri ve diğer silahları almak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Joly'i kabul etti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Bakan Joly'i kabul etti.
Açıklamada, Zelenskiy'nin Joly ile görüşmesinde savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna'ya sağladığı mali, askeri ve insani desteklerinden dolayı Kanada'ya teşekkür ettiği kaydedildi.
Zelenskiy, "Bizim için çocuklar dahil tüm Ukrayna vatandaşlarının geri dönüşü önemli önceliklerden biri olmaya devam etmektedir. Tüm çocuklarımızın en kısa zamanda anavatanlarına dönmelerine yardımcı olacak Ukraynalı Çocukların Geri Dönüşü için Uluslararası Koalisyon'un kurulmasında oynadığı önemli rol için Kanada'ya minnettarız." ifadesini kullandı.
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