Kanada ve Avustralya, İsrail\'in Gazze\'deki yardım çalışanlarına yönelik saldırısını kınadı

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Kanada ve Avustralya, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Joly, "Gazze'de aralarında bir Kanada vatandaşının da bulunduğu 7 Dünya Merkezi Mutfağı çalışanının İsrail ordusu saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duymak beni dehşete düşürdü." ifadesini kullandı.

İsrail'den saldırının soruşturulmasını talep eden Joly, insani yardım ulaştıran çalışanlara yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki yardım çalışanlarına yönelik saldırısını kınadı.

Wong, Avustralya'nın, İsrail'den saldırı hakkından tam soruşturma beklediğini ifade ederek Gazze'de acil ateşkes çağrısını yineledi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.