Kanada ve Avustralya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma kararını destekliyor - Son Dakika
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Kanada ve Avustralya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma kararını destekliyor

Kanada ve Avustralya, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını durdurma kararını destekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avustralya İklim ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma kararını desteklediklerini açıkladı. Trudeau, İsrail'in askeri operasyonlarına son verilmesi gerektiğini belirtirken, Bowen ise Refah'ın İsrail tarafından işgal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Her iki ülke de Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uyulması gerektiğini ifade etti.

25.05.2024 16:57
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Kanada ve Avustralya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararı desteklediklerini bildirdi.

CBC News'un haberine göre, bir basın toplantısında konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Refah'taki "askeri operasyonların" durdurulması gerektiğini belirtti.

Trudeau, "İsrail'in artık Refah'ta askeri operasyon yapmaması ve var olan askeri operasyonlarda gerilimin tırmanmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

UAD'nin önerilerinin bağlayıcı olduğunu kaydeden Trudeau, "Uluslararası hukukun bir gereği olarak herkesin bu önerilere uymasını bekliyoruz." dedi.

ABC News'un haberine göre ise, Avustralya İklim ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Refah'ı, Gazze'den kaçan insanlar için bir sığınağa benzeterek, "Refah'a saldırılmaması gerektiği konusundaki düşüncemizde son derece açığız." ifadesini kullandı.

Bowen, UAD'nin bağlayıcı kararlarına İsrail de dahil tüm tarafların uyması gerektiğini aktarırken, "UAD'nin kararlarına uyulması gerektiğine ve Refah'ın İsrail tarafından işgal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." sözlerini dile getirdi.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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