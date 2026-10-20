Kanal 12 anketinde Netanyahu bloku 51 sandalyede kaldı, Trump desteği oyu artırmadı - Son Dakika
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Kanal 12 anketinde Netanyahu bloku 51 sandalyede kaldı, Trump desteği oyu artırmadı

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Kanal 12'nin Trump'ın Netanyahu'ya desteğini açıklamasının ardından yayımladığı ankette hükümet bloku 51, muhalefet bloku 55 sandalyede kaldı. 120 sandalyeli Meclis'te 61 çoğunluğa ulaşamayan iki blok da 14 sandalyeli Arap partilerinin desteğine muhtaç görünüyor.

İsrail'de 27 Ekim'deki meclis seçimine ilişkin yapılan son kamuoyu yoklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklamasının hükümet blokunun oylarında gözle görülür bir artışa neden olmadığını ortaya koydu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya desteğini açıklamasından sonra yayımladığı ilk ankette, Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku ile muhalefet blokunun 120 sandalyeli Meclis'te hükümet kurabilmek için gerekli olan 61 kişilik çoğunluğa ulaşamadığı görüldü.

Muhalefet bloku 55 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku 51 sandalyede kaldı. İki blok da hükümet kurabilmek için 14 sandalyeye sahip iki Arap partisinin desteğine muhtaç görünüyor.

Anket sonucu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya desteğini açıklamasının hükümet blokunun oylarında bir artışa sebep olmadığı ortaya koydu.

İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

Meclisteki sandalye dağılımı

Kanal 12 televizyonunun anketine göre, Netanyahu liderliğindeki blokta Likud Partisi 21, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü ile Şas partileri 8'er, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ve Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi 7'şer sandalye kazanıyor.

Muhalefet blokunda ise Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 24, Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 14, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi 9, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ise 8 milletvekili elde ediyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin 9 milletvekili çıkarması, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisinin (Birleşik Arap Listesi) ise 5 sandalye kazanması bekleniyor.

Ofer Winter liderliğindeki İsrail Halkı ile Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisinin yüzde 3,25 olan seçim barajını geçemediği belirtiliyor.

Eisenkot, Netanyahu karşısında başbakanlık yarışını önde götürüyor

Kanal 12 anketinde katılımcılara başbakanlık için iki isim arasında tercihleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 45'i Eisenkot'u tercih ederken Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 33'te kaldı.

Katılımcıların genel oy kullanma eğilimi yüzde 72 seviyesinde ölçülürken, sandığa gitme motivasyonunun muhalif seçmende daha yüksek olması dikkati çekti. Muhalefet destekçilerinin yüzde 81'i oy kullanacağını belirtirken, Netanyahu yanlısı seçmenlerde bu oran yüzde 74'te kaldı.

Toplam 507 katılımcıyla gerçekleştirilen anketin hata payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.

Trump, seçimler için Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

Trump, "İsrail'in Büyük Halkına" başlığıyla sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun "büyük bir savaşçı" ve İran'a karşı mücadelede ABD'nin "büyük barış ortağı" olduğunu savunmuştu.

İran'a hitaben "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." diyen Trump, İsrail'in Netanyahu'dan başka bir lider seçmesi durumunda, buna niyeti olmasa da ABD'nin bu işi kendisi yapmak zorunda kalacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
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