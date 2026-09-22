Kanal 12, İsrail'in İran saldırısı ihtimaline karşı hazırlıklarını artırdığını yazdı - Son Dakika
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Kanal 12, İsrail'in İran saldırısı ihtimaline karşı hazırlıklarını artırdığını yazdı

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Kanal 12'nin haberine göre İsrail, İran'la yeni bir gerilim yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdı ve alarm seviyesini yükseltti. Haberde, Tel Aviv'in ABD ordusuyla koordineli hem savunma hem saldırı hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.

İsrail'in, Tahran ve Washington yönetimleri arasında müzakereleri yeniden başlatma çabalarının sonuçsuz kalması halinde, İran'ın İsrail'e saldırma ihtimaline karşı alarm seviyesini yükselttiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Devrim Muhafızları Ordusu arasında karşılıklı tehditler artarken Tel Aviv yönetiminin, İran'la yeni bir gerilim yaşanması ihtimaline hazırlık yaptığı iddia edildi.

Washington ile Tahran arasında "şiddetli gerilim" yaşandığı kaydedilen haberde, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması için perde arkasında girişimlerin olduğuna işaret edildi.

Haberde, bu girişimlerin başarısız olması halinde İsrail'in hızla kötüleşecek bir senaryo için hazırlık yaptığı belirtilerek İran'ın ABD'ye taviz verme niyeti taşımadığı görüşüne yer verildi.

İsrailli güvenlik yetkililerinin "işler kontrolden çıkabilir" değerlendirmesini aktaran Kanal 12, Tel Aviv yönetiminin gerilimin daha da yükselmesi durumunda, İran'ın İsrail'e saldırma ihtimaline karşı seçenekleri değerlendirdiği ve hazırlıkların ABD ordusuyla koordinasyon halinde hem savunma hem saldırı boyutunu kapsadığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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