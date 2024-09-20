Kanarya Adaları'na Göçmen Akını

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na 17-20 Eylül tarihlerinde 2 binden fazla düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk hükümeti ve Sahil Güvenlik kurumundan basına yapılan açıklamalarda, Kanarya Adaları grubundan Lanzarote, El Hierro, Tenerife ve Büyük Kanarya'ya 17 Eylül'den bu yana toplamda 20 kadar tekneyle 2 binden fazla düzensiz göçmen geldiği duyuruldu.

Kuzey ve Orta Afrika ülkeleri uyruklu olan ve farklı gruplar halinde gelen düzensiz göçmenlerin aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu kaydedildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılan düzensiz göçmenlere giyecek ve yiyecek yardımı yapıldığı ve daha sonra yasal işlemler için polis kontrolü altında tutuldukları ifade edildi.

Kanarya Adaları'na bu yıl içinde şimdiye kadar 27 binden fazla düzensiz göçmen gelirken, bu sayısının geçen yılının tamamından yüzde 85 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, bölgede özellikle reşit olmayan düzensiz göçmenlerin yaşadığı barınma ve bakımı sorununa çözüm bulunamıyor.

Kanarya Adaları'nda özerk yönetimde iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisinin sunduğu ve refakatsiz çocuk düzensiz göçmenlerin çok daha uzun süre polis denetiminde tutulmasını öngören protokol, Yüksek Mahkeme tarafından "eşitlik ve temel ahlaki bütünlük ilkesine aykırı olduğu" gerekçesiyle askıya alındı.