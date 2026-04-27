Kandilli'den kritik bilgi notu: Büyük deprem beklenen Yedisu'da sismik hareketlilik

Türkiye'nin doğusunda 22-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Bingöl, Erzurum ve Ağrı üçgeninde yaşanan sismik hareketlilik, deprem uzmanlarını ve yetkili kurumları teyakkuza geçirdi. Kandilli Rasathanesi, bölgedeki sismik aktiviteye ilişkin özel bir bilgi notu yayımladı. Açıklamada, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu ucunda yer alan ve uzmanların yıllardır büyük bir deprem beklediği 'Yedisu Segmenti' üzerindeki sarsıntıya dikkat çekildi.

Kandilli'nin paylaştığı bilgi notuna göre, 26 Nisan 2026 sabahı saat 08:01'de Güzgülü–Yedisu/Bingöl yakınlarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, doğrudan Yedisu Segmenti üzerinde ve sığ odaklı olarak gerçekleşti. Açıklamada, Yedisu Segmenti'nin uzun yıllardır yıkıcı bir deprem üretmediği hatırlatılarak bölgenin Türkiye'deki en önemli 'sismik boşluklardan' biri olduğu vurgulandı.

Bölge halkında paniğe neden olan 4.3'lük sarsıntının olası bir büyük depremin habercisi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Kandilli, temkinli bir dil kullandı: 'Güzgülü–Yedisu depremi tek başına büyük bir depremin öncüsü olarak yorumlanmamalıdır. Ancak bölgedeki güncel sismik aktivite, derinlik dağılımı, odak mekanizmaları ve olası kümelenme davranışı açısından tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.'

Aynı günlerde Erzurum (Pasinler) ve Ağrı (Patnos) çevrelerinde meydana gelen sarsıntılara da değinilen açıklamada, bu depremlerin doğrudan Yedisu Segmenti üzerinde olmadığı belirtildi. Ancak Kandilli, bu sarsıntıların Doğu Anadolu'daki aktif tektoniğin bir kanıtı olduğunu belirterek, 'Bu depremler Karlıova üçlü eklemi çevresindeki geniş ve karmaşık deformasyon alanı içinde, bölgesel sismik hareketliliğin parçaları olarak değerlendirilebilir' ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, son günlerdeki hareketliliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye ve çevresindeki deprem hareketliliği dikkat çekici. Şu an için büyük deprem habercisi değil ama yüksek risk devam ediyor' dedi. Bektaş, en yüksek stratejik riskin Marmara'da, en kritik bekleyen segmentin ise Yedisu olduğunu ifade etti.