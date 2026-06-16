Kandıra Açıklarındaki Geminin Satışı Bekleniyor - Son Dakika
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Kandıra Açıklarındaki Geminin Satışı Bekleniyor

Kandıra Açıklarındaki Geminin Satışı Bekleniyor
16.06.2026 16:19
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RAPID adlı kuru yük gemisi Kefken'de satış sürecini bekliyor, çevre açısından risk yok.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında geçen yıl karaya oturan kuru yük gemisi, kurtarıldıktan sonra çekildiği Kefken Adası açıklarında satış işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Hava muhalefeti nedeniyle Kandıra açıklarında karaya oturduktan sonra 16 Kasım 2025'te Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekilen Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin bekleyişi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, geminin sigorta şirketi hasarlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirerek süreçten çekilirken, gemi sahibi de gemiyi terk etti.

Bunun üzerine Kefken Liman Başkanlığı tarafından geminin geleceğine ilişkin hukuki süreç başlatıldı. Liman başkanlığınca, geminin Tanzanya bandırasını taşıması nedeniyle ilgili ülke makamlarına, geminin satışa çıkarılması ve buradan elde edilecek gelirle kamu alacakları ile borçların karşılanmasına yönelik yazı gönderildi.

Yazıya olumlu yanıt verilmesinin ardından geminin satışına ilişkin işlemler yürütülmeye başlandı. Satışın gerçekleşmesinin ardından elde edilecek gelirle gemiye ilişkin alacakların ve cezaların karşılanması planlanıyor.

Bu arada, Kefken Adası açıklarında bekletilen ve bir bölümü su altında kalan geminin çevre açısından risk oluşturmadığı belirtildi.

Kefken açıklarında geçen yıl 18 Eylül'de "RAPID" adlı Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Denizcilik, 3. Sayfa, Tanzanya, Kandıra, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Kamu, Son Dakika

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