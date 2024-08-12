Kandıra'da Atık Bertaraf Tesisi Protestosu - Son Dakika
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Kandıra'da Atık Bertaraf Tesisi Protestosu

Kandıra'da yapılması planlanan atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi için düzenlenen ÇED toplantısı protesto edildi. Vatandaşlar, projeye karşı olduklarını dile getirerek belediye başkanlarını istifaya çağırdı.

12.08.2024 18:33  Güncelleme: 19:28
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(KOCAELİ) - Kandıra Akçakese ve Pirceler Mahallesi'nde yapılacak Doğu Bölgesi Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısının saat 10.00'da Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Toplantı öncesinde çöp tesisinin Kandıra'da yapılmasını istemeyen vatandaşlar, pankartlarla slogan atarak Namazgah Kültür Merkezi önünde eylem düzenledi. Vatandaşlar önceki gün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı bir toplantıda protesto eylemi gerçekleştirmişti.

Projeden etkilenen köylerde yaşayan çok sayıda kişi sabahın erken saatlerinde Kandıra Namazgah Kültür Merkezi önünde toplandı. Burada ellerindeki döviz ve pankartlar eşliğinde düdüklü ve ıslıklı protestoda bulunan grup projeye karşı olduklarını söyledi. Yoldan geçen araçlar korna çalarak protestoculara destek oldu. Katılımcılar alınan güvenlik önlemleri nedeniyle toplantı saatine dakikalar kala salona girebildi.

Islıklı ve sloganlı protestolar salonda da devam etti. Protestoların şiddeti karşısında görevlinin toplantıyı açış konuşması çabaları etkisiz kaldı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlardan oluşan bir heyet "Halkın Katılımının sağlanacağı bir toplantı yapılamadığı"na dair tutanak tutulmasını talep etti. Bu esnada protestocular boşalan kürsüye çıkarak ses düzeni vasıtasıyla projeye niçin karşı olduklarını sıra ile anlatmaya başladı. Belediye görevlileri ise ses düzeninin elektriğini keserek buna engel oldu. Yetkililer birlikte tutanak tutup bir örneğini grup temsilcilerine veremeye yanaşmayınca katılımcılar gelecekteki hukuki süreçlerde ibraz etmek üzere kendi aralarında durumu saptayan bir tutanak düzenleyip imzaladı.

"Kandıra yeşildir, yeşil kalacak" sloganları atıldı

Yetkililerin salonu terk etmesine rağmen içeride protestosunu sürdüren vatandaşlar uzunca bir süre resmi tutanağın verilmesi için "tutanak buraya" diye slogan attı. Tepkiler giderek projeyi geliştiren Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'e yöneldi. Sorumlu tutulan belediye başkanları sloganlarla istifaya davet edildi.

Katılımcılar kendi tutanaklarını tuttuktan sonra toplantı için gidilen Namazgah Kültür Merkezi'nden Kandıra Belediyesi binasına doğru toplu yürüyüşe geçti. Belediye binası önüne gelen kalabalık taleplerini kendisine iletmek için belediye başkanını konuşmaya davet etti. Başkanın gelmemesi üzerine bir süre daha tepkilerini ve istifa taleplerini sloganlar atarak dile getiren halk eyleme son verdi.

Kocaeli Çevre Platformu tarafından düzenlenen eyleme CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Kuzey Ormanları Savunması ve Kocaeli meslek odaları destek verdi.

Kurum'un katıldığı toplantı da protesto edilmişti

Akçakese Mahallesi'ne yapılmak istenen atık tesisi, mahalle sakinleri tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AKP yöneticilerinin katıldığı AKP Kocaeli İl Danışma Meclisi toplantısında de önceki gün protesto edilmişti.

Kaynak: ANKA

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