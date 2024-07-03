Kandıra'da Denizde Hareketsiz Halde Bulunan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
İlçenin Kerpe Kartalkaya mevkiinde bir kişinin deniz yüzeyinde uzun süre hareket etmeden durduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen 20 yaşlarındaki kişiyi sudan çıkardı.
M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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