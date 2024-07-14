Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde denize giren kişi boğuldu.
İstanbul'un Pendik ilçesinden gelen Recai Akbaba (35), gece saatlerinde Cebeci Plajı'nda denize girdi.
Akbaba'nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Arkadaşları tarafından denizden çıkarılan Akbaba, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Akbaba'nın cenazesinin, Pendik Kaynarca Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Denize Giren Kişi Boğuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?