Kandıra'da Silahlı Kavga: Hamile Kadın Öldü - Son Dakika
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Kandıra'da Silahlı Kavga: Hamile Kadın Öldü

Kandıra'daki silahlı kavgada hamile kadın hayatını kaybetti, baba ağırlaştırılmış müebbet ceza aldı.

15.01.2025 16:58
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadının ölümüne, 1 çocuğun yaralanmasına ilişkin baba ve oğlunun yargılandığı dava karara bağlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık A.Ç, maktulün eşi Emre Çiçek, annesi Semiha D, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık S.Ç. duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Söz verilen sanık A.Ç, eylemi kasıtlı olarak gerçekleştirmediğini savundu. Oğlu S.Ç. de olayın kazara gerçekleştiğini iddia ederek beraatlerini talep etti.

A.Ç'nin avukatı müvekkilinin atılı suçtan beraati ile eylemin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, A.Ç'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu S.Ç'nin ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi'nde 4 Haziran 2023'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3,5 aylık hamile İpek Çiçek ile A.O. yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan A.Ç. tutuklanmış, oğlu S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kandıra'da Silahlı Kavga: Hamile Kadın Öldü - Son Dakika

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