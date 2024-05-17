Kandıra Kaymakamı çiftçilere ziyaretlerini sürdürüyor

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Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, çiftçilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yaran ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, örtü altı yetiştiriciliği yapan Mümtaz Bayat ile Orhan Ateş'in seralarını ziyaret etti.

Seraları inceleyen ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Yaran, çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu.

Yaran, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda saha ziyaretlerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.