Kandıra Kaymakamı çiftçilere ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Kandıra Kaymakamı çiftçilere ziyaretlerini sürdürüyor

Kandıra Kaymakamı çiftçilere ziyaretlerini sürdürüyor

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, çiftçilere yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Yaran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın ile birlikte Mümtaz Bayat ve Orhan Ateş'in seralarını ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı ve çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu. Yaran, vatandaşlarla iç içe olmayı amaçladıklarını ve saha ziyaretlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.

17.05.2024 13:41
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Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, çiftçilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yaran ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, örtü altı yetiştiriciliği yapan Mümtaz Bayat ile Orhan Ateş'in seralarını ziyaret etti.

Seraları inceleyen ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Yaran, çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu.

Yaran, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda saha ziyaretlerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kandıra Kaymakamı çiftçilere ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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