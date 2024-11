Kangal Çoban Köpekleri Kışa Hazırlanıyor

Güncel

Yazın aslan, kışın kurt özellikleri taşıyor

SİVAS - Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak bilinden Kangal Çoban Köpekleri, Sivas'ın ağır kış şartlarına hazırlanmaya başladı. Kangalların tüy yapısı ile dondurucu soğuklardan kendisini koruduğunu ifade eden Doç. Dr. Yusuf Özşensoy, yaz sıcağında aslan, kış soğuğunda ise kurt özellikleri taşıdığını ifade etti.

Sivas'ın en meşhur değerlerinden birisi olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Kangal Çoban Köpekleri, havaların soğumasıyla birlikte kendisini kışa hazırlanıyor. Coğrafya itibariyle soğuk iklim hayvanları olarak bilinen Kangallar, kendilerini dondurucu soğuklardan koruyacak olan tüy yapısını oluşturmaya başladı. 2 katmandan oluşan deri tabakasının altında ince ve sık tüyleri ile postunu kışa hazırlayan kangal köpekleri, asıl rengi olan boz renklere büründü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özşensoy, Kangal köpeklerinin genel özelliklerini anlattı.

"Sürü korumada 1 numara"

Kangal köpeklerinin genetik anlamda araştırılmadığını ifade eden Doç. Dr. Yusuf Özşensoy, "Sivas Kangal Köpeği, Türkiye'nin yerli genetik kaynaklarından bir tanesidir. Özellikle dünyada sürü koruma alanında 1 numara diyebiliriz. Bu köpeklerin 1 numara olmasına rağmen çok fazla değer gösterilmemiş ve genetik çalışmalar çok yetersiz kalıyor. Yetiştiricilerin her biri dış görünümden yola çıkarak kendi sürüsünde ki köpeklerin en saf kangal olduğunu iddia ediyor. Yurtdışından İngiltere, Almanya ve Amerika başta olmak üzere kangallarımızı zamanında alıp götürmüşler. Orada kangallar için dernekler kurularak en saf kangalların kendilerinde olduğunu iddia ediyorlar. Genetik olarak net bir şekilde saflığını belirten bir araştırma bulunmuyor. Bunu güzel bir şekilde planlanıp çalışma yapılması gerekiyor." dedi.

"Kalın ve boz renkli post yapısına sahip"

Kangalın en önemli özelliğinin post yapısı olduğuna dikkat çeken Özşensoy, "Post yapısı Asya'nın toprak rengi yani boz rengindedir. Killi beyaz, sarı, krem ve kızıl rengi gibi farklı renk varyasyonları da bulunmaktadır. Kangal çoban köpeğinin en önemli özelliğinden bir tanesi ise derisinin 2 katmandan meydana gelmesidir. Üst katmanı uzun ve seyrek tüylerden, alt katmanı ise kısa ve sık tüylerden meydana gelir. Bu mevsimlerde tüy gayet normaldir. Üzerindeki seyrek tüyleri döktüğü zaman altındaki sık tüyler gözükmeye başlıyor. Bundan dolayı ise rengin değiştiğini görebiliyoruz. Kangallar kendilerini her mevsime adapte edebiliyorlar. Özellikle kış ayına en uyumlu ırktır ve yaz ayına da kendisini adapte edebiliyor. Türkiye'nin her yerinde küçükbaş hayvan yetiştirilen her yerde bu hayvanı görebiliyoruz. Kafa, göğüs ve göğüs yapısının heybetli olmasından dolayı aslana benzetiliyor. Kangallar orduda, emniyette ve bekçilik görevinde de kullanılmaktadır. Yabani hayvanlara karşı korumak için kangallar, yakın bir zamanda İtalya'ya gönderildi. Kangal çoban köpekleri eğitilmeye çok müsaittir. Bir hocamızın yaptığı yapay zeka çalışmasında küçük kangalların çok cesur oldukları, korku anına hemen adapte olmaları ve eğitilmeye daha yatkın oldukları tespit edildi. Genetik yapıları ile ilgili hiç çalışma yapılmamış. Bu çalışmaların yapılması önemlidir." ifadelerine yer verdi.