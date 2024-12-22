Kanlı Noel Katliamı'nın 61. Yılında Londra'da Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Kanlı Noel Katliamı'nın 61. Yılında Londra'da Anma Töreni Düzenlendi

Kanlı Noel Katliamı\'nın 61. Yılında Londra\'da Anma Töreni Düzenlendi

Kıbrıs Türklerine yönelik EOKA terör örgütü militanları tarafından gerçekleştirilen ve 'Kanlı Noel' olarak bilinen katliamın 61. yılı dolayısıyla Londra'da anma töreni yapıldı. İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, katliamda hayatını kaybedenler anıldı ve kurbanlar için mum yakıldı. Törende, 21 Aralık 1963'te gerçekleşen saldırılarda şehit düşenlerin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

22.12.2024 00:46
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Kıbrıs Türklerine yönelik EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 61'inci yılında kurbanlar için İngiltere'nin başkenti Londra'da anma töreni yapıldı.

İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) tarafından başkentteki Kıbrıs Rum Kesimi Yüksek Komiserliği önünde düzenlenen anma etkinliğinde, Rumların Kıbrıs'ta yaptığı katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Londra'da yaşayan Kıbrıs Türkleri, ellerinde katliamda öldürülen 3 küçük çocuğun fotoğrafının bulunduğu pankartı taşıdı.

Törende ayrıca, Kanlı Noel saldırılarında Rum çetelerince evlerinin banyo küvetinde öldürülenleri hatırlatmak amacıyla kan kırmızısı boyayla boyanmış küvet sergilendi.

Türkiye ve KKTC bayraklarını taşıyan katılımcılar, saldırıda şehit düşenleri anmak için mum yaktı. Törenin ardından İngiltere'deki Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim katliamda öldürülen tüm şehitler için dua etti.

"Türkiye bizi gelip kurtardığı için minnettarız"

Törene katılanlar arasında yer alan Kıbrıs Türkü Gürkan Sefer, burada yaptığı konuşmada, Kanlı Noel katliamında, çok sayıda çocuk, kadın ve askerin öldürüldüğünü anımsatarak, katliamda şehit düşenlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi.

Sefer, yaşadıkları bu acının hiçbir zaman dinmeyeceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu acı tablo her zaman aklımızda. Gençlerimize, insanımıza da neler yaşandığını ve yaşanabileceğini hatırlatalım ki unutmasınlar. Türkiye bizi gelip kurtarmasaydı daha neler yaşanabilirdi. Türkiye gelip bizi kurtardı. Türkiye bizi gelip kurtardığı için minnettarız ve her gün onlar için de dua ederiz. Onlar da bizim için çok şehit verdi. Bu acıdan ötürü yüreğimiz ağlar. Lütfen bu insanlardan kimse duasını esirgemesin."

"Kanlı Noel" katliamının üzerinden 61 yıl geçti

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik düzenlediği saldırılarda 364 kişi şehit olmuş, 103 Türk köyü boşaltılmıştı.

Rumların Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı ve "Kanlı Noel" olarak adlandırılan bu saldırılar, Ada'daki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanlı Noel Katliamı'nın 61. Yılında Londra'da Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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