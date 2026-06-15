Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
Çeltikçi Mahallesi'nde birlikte yaşadığı A.Z'yi silahla vurarak yaralayan M.M., daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli M.M, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu metruk binada saklanırken yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Kanlı Olay: Kadını Vuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?