Kanser Hastası Aileye Yeni Yuva - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanser Hastası Aileye Yeni Yuva

Kanser Hastası Aileye Yeni Yuva

Yüksel Aras ve 3 oğlu, depremin ardından Ülkem Okuyor Derneği ile yeni evlerine kavuştu.

18.10.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde oturdukları evleri yıkılan kanser hastası 52 yaşındaki Yüksel Aras ile 3 oğlu, Ülkem Okuyor Derneğince inşa edilen yeni evlerine kavuştu.

Depreme Defne ilçesindeki kirada oturdukları evlerinde yakalanan Yüksel Aras, oğulları Danyel (9), ikizleri Ramazan ve Ahmet (11) ile bir süre çadırda kaldı.

Daha sonra kendilerine ait arsaya konteyner gelen Aras, oğullarıyla birlikte yaşamını burada sürdürmeye çalıştı.

Eşini 6 yıl önce beyin kanamasından kaybeden ve kendisi de yaklaşık 3 ay önce meme kanserine yakalanan Aras'ın yolu 20 gün önce Ülkem Okuyor Derneği kurucu başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ile kesişti.

Ertuğrul, hayırseverlerden topladığı maddi destekle, Aras ve oğulları için Defne ilçesindeki aileye ait arsaya betonarme ev inşa ettirdi.

İçerisindeki ev eşyalarını da kurum ve yine yardımseverlerin desteğiyle temin eden Ertuğrul, yeni evin anahtarını aileye teslim etti.

Anne Yüksel Aras, AA muhabirine, meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve yakın zamanda bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

Ameliyatının 3'üncü gününde Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul ile tanıştıklarını anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Havva Hanım beni sorup soruşturmuş ve bizi buldu sağ olsun. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu, hatta ben öleceğimi ve çocuklarımın dışarıda kalacağını düşünmüştüm. Bir yakınımıza rica ettim, 'bir yere kazma vurun ki çocuklarımın yuvasının nerede olacağını bileyim' diye. O karanlığın ardından böyle bir aydınlık doğacağını düşünmemiştim. İyi ki aramış, iyi ki bizi bulmuş. Hayalimden daha güzel bir evim oldu."

Aras, yeni evinin yapılmasında emeği geçen Ertuğrul ile dernek gönüllülerine teşekkür etti.

Dernek başkanı Ertuğrul da deprem sürecinde 112 Acil Sağlık ekibi olarak geldiği Hatay'a deprem sonrası da dernek olarak yardım eli uzattığını dile getirdi.

Bugün dernekçe 4'üncü evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ertuğrul, "Yüksel Abla ve çocukları için 20 gün gibi kısa bir sürede 108 metrekare 2 artı 1 çok güzel bir yaşam alanı inşa ettik. Çok mutluyuz, dernek olarak hem yeni yuvalarına hayırlı olsun diyoruz hem de sağlıkla bir ömür geçirmelerini diliyoruz." dedi.

Ertuğrul, evin inşasına destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederek, "Buraya çay kaşığı gönderen destekçimize de çok teşekkür ediyorum, 1 lira bağış yapan destekçimize de. İyi ki varlar, bu evi hep birlikte el ele yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Hastası Aileye Yeni Yuva - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:50:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kanser Hastası Aileye Yeni Yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.