Kanser Hastası Çocuklara Destek Olan Anneler - Son Dakika
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Kanser Hastası Çocuklara Destek Olan Anneler

Kanser Hastası Çocuklara Destek Olan Anneler

Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) çatısı altında buluşan gönüllü anneler, hastanede tedavi gören kanser hastası çocuklara etkinliklerle destek oluyor. Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde çeşitli etkinlikler düzenleyen 25 anne, çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynuyor, tiyatro gösterileri düzenliyor ve resim çiziyor. Anneler ayrıca çocukların istediği yemekleri hazırlayarak hastaneye getiriyor ve kermesler düzenleyerek çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllü anneler, çocukların tedaviye cevap verdiğini görmekten mutluluk duyuyor ve destek veren herkesin katkısının değerli olduğunu belirtiyor.

09.03.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) çatısı altında buluşan gönüllü anneler, hastanede tedavi gören kanser hastası çocuklara etkinliklerle destek oluyor.

Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde çeşitli etkinlikler düzenleyen 25 anne, kimi zaman hasta yataklarında oyunlar oynadıkları, kimi zaman tiyatro gösteri düzenledikleri, bazen de resim çizdikleri çocuklarla sık sık bir araya geliyor.

Etkinliklerle çocuklara moral aşılayan anneler, çocukların canı istediği yemekleri de özenle hazırlayıp hastaneye getiriyor. Kadınlar, düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirle ise çocukların bazı ihtiyaçlarını karşılıyor.

KANKA Derneği üyesi gönüllülerden Aysun Özmen, AA muhabirine, 3 çocuk annesi olduğunu ve bir işte çalışmadığını söyledi.

Hasta çocuklar için gönüllü çalıştıklarını, diğer etkinliklerin yanı sıra kermes düzenlediklerini anlatan Özmen, güzel bir ekiple yola devam ettiklerini belirtti.

Kayseri'deki birçok ev kadının da kendilerine destek verdiğini dile getiren Özmen, tüm ekibin çocuklarla ilgilenirken yüzlerinden gülümsemenin eksik olmadığını vurguladı.

Hatice Özçekirdek ise evinde 4 çocuğa, hastanede ise onlarca çocuğa gönüllü annelik yaptığını kaydetti.

Hasta çocukların yanı sıra ailelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Özçekirdek, "Çocukların tedaviye cevap verdiğini görmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Başka hastaneden kanser hastası çocuklarla ilgilenmek için gönüllü geliyor

Arzu Aydın Belge de Kayseri Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığını, 2015'ten beri dernekte çocukların mutluluğu için mesai saatleri dışında gönüllü görev aldığını ifade etti.

Derneğe birçok kişinin destek verdiğine değinen Belge, "Herkesin maddi katkı sağlaması gerekmiyor, gönülden bir dua veya bir kez gelip burayı görmesi, herhangi bir çocuğun elinden tutması bizim için çok değerli." diye konuştu.

Ramazanın yaklaştığını hatırlatan Belge, kan bağışı çağrısında bulundu.

Mediha Hasyüncü de 2,5 senedir hastanede gönüllü çalıştığını söyledi.

Hasyüncü, 3 evladını büyüttükten sonra topluma faydalı olmak için hastanedeki çocuklarla ilgilendiğini vurgulayarak, "Her gün sabah geliyorum. Hafta içi buradayım. Hastanede güzel bir mutfağımız var. Orada çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bazen de doğum günlerinde pasta yaparak çocukları mutlu ettiğini belirten Hasyüncü, çocukların daha mutlu olması için gayret ettiklerini dile getirdi.

Hastane doktorlarıyla seminer vermeye de gittiklerini anlatan Hasyüncü, "Bir anne bana 'Bir tabak yemeğin içi altın dolu olsa, bana bu kadar ikram olmazdı.' dedi. Aslında yaşanmış ve yaşanan şeyleri birazcık da dışarıya duyurmak lazım. Dışarıdan baktığımızda rengarenk görünen bu hastanenin içinde çok farklı hikayelerimiz var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kayseri, Erciyes, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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