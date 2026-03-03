Kanser Taramalarında Rekor Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanser Taramalarında Rekor Katılım

03.03.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısa mesaj davetiyle kanser taramaları Türkiye'de rekor seviyeye ulaştı, katılım %80 arttı.

Sağlık Bakanlığınca, Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, bireylerin ücretsiz kanser taramasından faydalanması amacıyla uygulanan kısa mesaj daveti sayesinde kanser taramalarında rekor seviyeye ulaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Ulusal Kanser Tarama Programı" çerçevesinde geçen yıl hayata geçirilen uygulamayla uygun yaş aralığındaki bireyler, kısa mesajla ücretsiz kanser taramalarına davet edilmeye başlandı.

Bu uygulama sayesinde kanser taramaları Türkiye genelinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat ayı boyunca günde yaklaşık 8 bin kişi meme kanseri taraması, yaklaşık 10 bin kişi serviks kanseri taraması, yaklaşık 20 bin kişi ise kolorektal kanser taraması (kalın bağırsak kanseri) yaptırdı.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda geçen yıl başlatılan kısa mesaj gönderimi sayesinde, tarama faaliyetlerine katılım oranı, programın ilk uygulanmaya başlandığı tarihe kıyasla şubatta yaklaşık yüzde 80 oranında arttı."

Bu yıl ocak sonunda ikinci kez, uygun yaş grubundaki vatandaşların sisteme kayıtlı iletişim numaralarına 39 milyon hatırlatma mesajı gönderildi. Bireyleri ücretsiz kanser taramasına davet eden kısa mesajlar sayesinde yaklaşık 950 bin kişi kanser taraması yaptırmak için birinci basamak sağlık tesislerine gitti.

Taramalar ücretsiz gerçekleştiriliyor

Taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve mobil kanser tarama araçları aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Kanser taramaları sonucu şüpheli bulunan vatandaşlar ise ileri tetkik ve tedavi için ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine yönlendiriliyor.

Tarama faaliyetleri sayesinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 21 bin kişinin kanseri erken evrede teşhis edildi.

Kanser tarama merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor

Açıklamaya göre, 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki KETEM sayısı 466'ya, mobil kanser tarama araçlarının sayısı ise 55'e yükseldi. 53 yeni mamografi cihazı hizmete alındı, 35 adet cihazın da kurulumuna başlandı.

SMS bilgilendirmeleri, aile hekimlerinin yönlendirmeleri, kanser tarama merkezi sayılarının artırılması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ile birlikte günlük mamografi çekim ortalaması yüzde 36 arttı.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Taramalarında Rekor Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:28:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kanser Taramalarında Rekor Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.