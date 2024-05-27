Kanser Tedavisine Destek Olan Adam Kendi İşini Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanser Tedavisine Destek Olan Adam Kendi İşini Kurdu

Konya'da kansere yakalanan eşinin tedavisinde aronya meyvesiyle tanışan Tahsin Tosun, araziye aronya bahçesi kurarak kendi işinin sahibi oldu. Eşinin başarılı tedavisinin ardından pazarlama işini bırakan Tosun, gençlere fırsatları değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

27.05.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buğday tarlalarının arasına diktiği bitkiyle kanser olan eşinin tedavisini destekledi, kendisi iş sahibi oldu

KONYA - Konya'da kansere yakalanan eşinin tedavisi sürecinde aronya meyvesiyle tanışan Tahsin Tosun, o zamana kadar bilmedikleri bitkiyi üretmeye karar vererek hububat tarlalarının arasından aldığı araziye aronya bahçesi kurdu. Eşinin başarılı tedavisinin ardından yaptığı pazarlama işini bırakarak aronya yetiştiriciliğine yönelerek kendi işinin sahibi olan Tosun, gençlere fırsatları değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Konya'da yaşayan Tahsin Tosun, eşinin geniz kanserine yakalanmasının ardından, antioksidan açısından zengin çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi. Bir süre tedavi gören Tosun'un eşi tıbbi tedavisinin başarılı olmasının ardından tükettiği aronya bitkisinin de desteği ile kanseri tamamen atlattı. Tahsin Tosun arkadaşının önerisi üzerine Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde hububat üretimi yapılan arazi arasında, 8 dekarlık alana bahçe kurdu. Bahçeye ilk olarak 2015 yılında 200 adet aronya bitki fidesi diken Tosun, taleplere yetişemez duruma gelince fidan sayısını bin 200'e çıkartarak 22 yıldır özel sektörde yaptığı inşaat malzemeleri pazarlama işini de bırakıp bahçeye yöneldi.

"Aronya meyvesini tanıdıktan sonra üretimine karar verdik"

Eşinin tedavisinden önce aronya meyvesini tanımadıklarını anlatan Tahsin Tosun, "Aronya yetiştiriciliğine aronya meyvesini tanıdıktan sonra karar verdik. Aronya meyvesiyle tanışmamız da eşimin rahatsızlığından dolayı oldu. Kanser tedavisi gördü, tedaviyi olumlu sonuçlandırdıktan sonra, hastalık tekrar oluşmasın, bağışıklık sistemi güçlensin diye aronya meyvesi ile tanışıp yurt dışından tedarik ederek kullanımına başladık. Daha sonra ise aronya yetiştiriciliğine merak sardık ve aronya meyvesini yetiştirmeye başladık. Kendimize ve çevremize ulaştırmak için ilk olarak 200 fidan ektik, daha sonra bahçeyi 8 dekar alana çıkarttık" dedi.

"Biz yetiştiriciliğe başladığımızda adını bile bilen yoktu"

Aronya meyvesinin antioksidan değerlerinin diğer meyvelere göre çok fazla olduğunu anlatan Tosun, "Biz aronya yetiştiriciliğine başladığımızda çevremizden dalga geçenler bile oldu. Çünkü biz yetiştiriciliğe başladığımızda adını bile bilen yoktu. Daha sonrasında sağlığa faydaları ülke genelinde araştırma enstitüsünde bitki yetiştiriciliği çeşitleri onaylamasıyla Türkiye'de aronya meyvesi duyulmaya başladı. Bu meyvenin faydaları öğrenildikçe biraz daha ilgi artmaya başladı. Aronya meyvesi kiraz, kayısı gibi keyif veren bir meyve değil. Ağızda burukluk bırakan bir tadı var ve çalı bitkilerinin geneli aynı şekildedir. Aronya meyvesinin faydası, yüksek antioksidan içermesi. Bundan kaynaklı insanlarda düzenli tüketim olursa meyve vücudun antioksidan ihtiyacını karşılayarak insanların hastalıklara karşı direncini yükselterek, hastalıklara karşı daha iyi olmalarını sağlar. Şeker hastalığı, tansiyon, karaciğer rahatsızlığı, kanser gibi hastalıklara da yüksek oranda faydası var. Aronya meyvesi antioksidanın genel özelliklerini barındırır. Burada aronyanın özelliği bütün kırmızı ve siyah meyvelerde antioksidan mevcuttur fakat aronyanın içerisinde antioksidan değeri dünyadaki en yüksek kapasiteye sahip bir meyvedir. Meyveler arasında bir kıyaslama yapacak olursak günlük 35 gram aronya meyvesi insan vücudunun antioksidan ihtiyacını karşılar. Aynı şekilde yaban mersininden aynı antioksidan değerini alabilmek için en az 250 gram yemek lazım. Çilek meyvesinden alabilmek için 10 kasa yeseniz bile aronyanın vereceği antioksidan değerlerini vermez" şeklinde konuştu.

"Gençler ellerine geçen fırsatları değerlendirmeli"

Tarım alanında gençlere seslenen Tosun, "Bizim keşke dediğimiz noktalar var bu işe geç girdiğimiz için. Bu meyve ile tanışmamız 37 yaşını buldu. 37 yaşında bu meyveyi yetiştirmeye karar verdiğimizde özel sektörde çalışıyorduk, inşaat malzemeleri pazarlama alanında. Özel sektörü yetiştiriciliğe başladıktan 4 yıl sonra falan bıraktım. Çünkü bahçe ile ilgilenmemiz gerekiyordu. Hatta fidan üreticiliğine başlayıp Türkiye genelinde fidan satışına da devam ediyoruz. Özellikle gençlere ellerine geçen fırsatları değerlendirmelerini, bir şekilde tarımın ucundan tutmalarını ve tarım konusunda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Aronya meyvesinin taze meyvesinin kilo fiyatı bu sene 250 lira, kurutulmuşu ise ortalama 750 lira gibi bir fiyat olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kanser Tedavisi, Bahçe, Konya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Tedavisine Destek Olan Adam Kendi İşini Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 22:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kanser Tedavisine Destek Olan Adam Kendi İşini Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement