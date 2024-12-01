Kansere Yenik Düşen Anne Cinayetinde Şok Detaylar - Son Dakika
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Kansere Yenik Düşen Anne Cinayetinde Şok Detaylar

Kansere Yenik Düşen Anne Cinayetinde Şok Detaylar

Beyoğlu'nda kanser hastası annesini döverek öldüren Emre İ., annesinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu. Olayın ardından tutuklanan Emre İ.'nin annesiyle tartıştıktan sonra cinayeti işlediği ortaya çıktı.

01.12.2024 11:51  Güncelleme: 11:55
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Annesinin hareketsiz yattığı ihbarında bulunan Emre İ.'yi elindeki şişlik ele verdi

Doğan Can CESUR/ - BEYOĞLU'nda kanser hastası annesini darbederek öldürdükten sonra polisi arayıp 'Annem evde hareketsiz yatıyor' ihbarında bulunan şüpheli Emre İ.tutuklandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısını elindeki şişlikten tespit ettiği olayda, kadının oğluyla eve girdiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 10.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre İ. (57) polisi arayarak kanser hastası annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki Meral Sertel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Bunun üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emre İ.'nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. Emre İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi. Şüpheli, sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü Emre İ. tarafından darbedilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli Emre İ. 'Kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan öldürülen Meral Sertel'in olaydan 2 gün önce oğlu Emre İ. ile yaşadıkları binaya girdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı Emre İ.'nin sosyal medyada da bir görüntüyü paylaştığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kansere Yenik Düşen Anne Cinayetinde Şok Detaylar - Son Dakika

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