Kansere Yenik Düşen Şarkıcı Şimal, Kuşadası'nda Uğurlandı

Kansere yenik düşen şarkıcı Şimal, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden 39 yaşındaki sevilen şarkıcı Şimal Gülen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal Gülen, dün verdiği mücadeleyi kaybedip, hayata gözlerini yumdu. Sevilen şarkıcı için bugün Kuşadası Hatice Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları ve eşi Necati Arıcı taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şimal Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile sevenleri katıldı.