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Kanseri Yendi, Ama Kızının Otopsi Raporu Hala Çıkmadı - Son Dakika
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Kanseri Yendi, Ama Kızının Otopsi Raporu Hala Çıkmadı

İzmir'deki restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan ve hayatını kaybeden Ece Melisa'nın annesi Hasret Mercankaya, kanseri yendiğini ancak kızının otopsi raporunu hala beklediğini söyledi. Ece Melisa'nın ölüm nedeni belirsiz olarak kayıtlara geçmişti ve detaylı otopsi raporu henüz çıkmadı. Mercankaya, kanseri yendiğini öğrenmenin sevincini yaşayamadığını belirterek, kızının otopsi raporunun bir an önce çıkmasını istedi.

21.01.2024 - 10:26,
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İZMİR'deki restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen o dönem 5 yaşında olan Ece Melisa'nın annesi Hasret Mercankaya (35), kanseri yendi. 649 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu beklediğini belirten Mercankaya, "Düşünün kanser gibi bir hastalığı yendim ama hala kızımın otopsi raporu çıkmadı" dedi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (5), 13 Nisan 2022'de İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

ÖLÜM NEDENİ 'BELİRSİZ'

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı. Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022'de taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu ise henüz çıkmadı.

İYİ HABER GELDİ

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, bu süreçte meme kanserine yakalandı. Tedavi için eşi ve oğlu ile Belçika'ya dönen Hasret Mercankaya'nın sol memesi operasyonla alındı. Operasyondan sonra hem kalp yetmezliği hem de zatürre tanısı alan Hasret Mercankaya'dan son olarak iyi haber geldi. Kanseri yendiğini belirten Hasret Mercankaya, 649 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu beklediğini hatırlatarak, "Kanseri yendiğimi öğrendim. Hiçbir kanser hücresi kalmamış. Bunu duyduğumda sevindim. Düşünün kanser gibi bir hastalığı yendim ama hala kızımın otopsi raporu çıkmadı. Yeter artık, kanseri yendiğime bile sevinemiyorum" dedi.(DHA)

Kanseri Yendi, Ama Kızının Otopsi Raporu Hala Çıkmadı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kanseri Yendi, Ama Kızının Otopsi Raporu Hala Çıkmadı - Son Dakika
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