Kapadokya'da Atlı Nostalji Turizmi - Son Dakika
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Kapadokya'da Atlı Nostalji Turizmi

Kapadokya\'da Atlı Nostalji Turizmi

Kapadokya'da turistler, özel kostümlerle at sırtında fotoğraf çekerek tarihi anlar yaşıyor.

23.11.2024 12:49
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Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler, özel olarak tasarlanıp diktirilen tarihi kıyafetlerle at sırtında objektif karşısına geçerek farklı deneyim yaşıyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaklaşık 20 yıldır turistlere yönelik atlı tur düzenlenen firmanın kurucusu Rahmi Özgür, bölgedeki fotoğraf turizmine katkı sunmak amacıyla hazırladığı projeyi hayata geçirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığından aldığı izin doğrultusunda bölgenin dokusuna uygun taş ve ahşap malzemeler kullanarak at çiftliğini yenileyen Özgür, farklı ülkelere özgü dönem kıyafetleri hazırlatarak turistlerin hizmetine sundu.

Bölgede gezinti yapan turistler ziyaret ettikleri çiftlikte beğendikleri kostümleri giyerek, at sırtında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Özgür, AA muhabirine, insanların ziyaret ettikleri alanlara ait görselleri sosyal medyada paylaşarak turizme katkı sunduğunu, bölgenin tanıtılmasına destek sağlamak amacıyla kendisinin de böyle bir fikri hayata geçirdiğini söyledi.

Farklı ülkelerden bölgeye gelen turistlerin sosyal medya hesaplarında en iyi fotoğrafı paylaşabilmek için çaba harcadığını belirten Özgür, kendilerinin de alternatif etkinliklerle hizmet sunmaya çalıştıklarını anlattı.

Turistlere sadece binicilik değil, aynı zamanda nostalji deneyimi de sunduklarını kaydeden Özgür, şöyle konuştu:

"Kapadokya Alan Başkanlığı kurulduğu günden beri bölgede kaliteyi artırmak için çalışıyor. Bizler de kaliteli hizmet vermek için böyle bir çalışma yaptık. Kapadokya'da, 'Güzel Atlar Ülkesi'nde ata binmek isteyenlere deneyim sağlıyoruz. Vadilerde atlar eşliğine peribacalarıyla kaplı alanlarda gezdiriyoruz. Küçükken kovboy filmi izlediğimiz için ben genelde bu şekilde giyiniyorum. Misafirlerimiz farklı kostümleri deneyimlemek istiyor. Onlar için inanılmaz bir anı oluyor. Dedem geçmişte at alıp satardı, biz de dede mesleğini severek sürdürüyoruz. 20 yıldan uzun süredir at çiftliği işletiyoruz. Tur için 23 atımız var, 8 de özel ata sahibiz. Tesiste acente, bekleme salonu, atların gölgelenme alanı, yem deposu ve manejler bulunuyor."

Turistler dönem kostümleriyle yeni anı oluşturmanın heyecanını yaşıyor

İtalyan turist Lisa Di Gregorio, Kapadokya'nın fotoğraflarını inceledikten sonra tatilini geçirmeye karar verdiği bölgeye geldiğinde farklı sürprizlerle karşılaştığını söyledi.

Biniciliğe ilgi duyduğu için ülkesinde de atlı aktivitelere katıldığını anlatan Gregorio, Kapadokya'da atlı tur için ziyaret ettiği çiftlikte geçmişin izlerini yansıtan kostümlerle hatıra fotoğrafı çektirdiğini belirtti.

Bölgenin doğal dokusu içinde nostaljik değeri olan kıyafetlerle olmayı heyecan verici olarak niteleyen Gregorio, "Atları ve doğayı çok seviyorum. Buraya gelmeden önce internette yaptığım araştırmada bu çiftliği gördüm. Kapadokya'ya ulaştığımda vakit kaybetmeden buraya geldim. Buradaki turizmciler, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin gerçek deneyim yaşamasından hoşlanıyor. Bana şapka, elbise ve çizme verdiler. Burada Türk kültürünün derinliklerindeki atla deneyimin tadını çıkarmamız isteniyor. Bu bence muhteşem." diye konuştu.

Yerli turistlerden Aral Başar ise bölgenin tarihi dokusuyla kostümlerin uyum sağladığını söyledi.

Selçuklu dönemine ait alp kıyafetini seçtiğini aktaran Başar, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum. Daha önce dizi ve filmlerde gördüğümüz kıyafetleri güzel atlar diyarında deneyimleme şansı bulduk. Bu sayede ortamın ambiyansı bize güzel tecrübe kattı." dedi.

Merve Koparan da karma kostüm giyerek farklı tarz oluşturduğunu, bundan da keyif aldığını kaydederek, "Kapadokya'da at binmeyi deneyimlemeyi hep istiyordum. Geçmişe yönelik kıyafetlerle turumuz çok daha keyifli oldu. At binmek için Kapadokya mükemmelmiş, hayalimden daha iyi geçti. Buradaki fotoğraflarımı sosyal medyada paylaşacağım. Günümüz kıyafetleri yerine geçmiş dönem kıyafetlerini deneyimlemek kendimi farklı hissetmemi sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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