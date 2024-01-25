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KAPADOKYA'ya balayı için giden çiftin ölümüyle ilgili dava başladı - Son Dakika
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KAPADOKYA'ya balayı için giden çiftin ölümüyle ilgili dava başladı

Kapadokya'ya balayı için giden Kader-Mutlu Akbaş çiftinin karbonmonoksit gazından ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu otel sahibi Emin Ağmaz, otelin yapısal sorunlarını bilmediğini ileri sürerek tahliye talep etti. Talep reddedildi ve duruşma 22 Şubat'a ertelendi.

KAPADOKYA\'ya balayı için giden çiftin ölümüyle ilgili dava başladı
25.01.2024 - 17:00,
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KAPADOKYA'ya balayı için giden Kader (24)-Mutlu Akbaş (27) çiftinin konakladıkları odada karbonmonoksit gazından ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında, 3 sanıktan 1'i olan, tutuklu otel sahibi Emin Ağmaz (48), kiralama yoluyla işletmeciliğini yaptığı otelin yapısal sorunlarını bilmediğini ileri sürerek tahliye talep etti. Talebin reddedildiği duruşma, 22 Şubat'a ertelendi.

İstanbul'da geçen yıl mart ayında evlenen Kader-Mutlu Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı. Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gidip, durumu anlattı. Otel personeliyle, çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri, Kader ve Mutlu Akbaş'ın hareketsiz yattığını gördü. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri ise çiftin öldüğünü belirledi. Otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. (33) ve resepsiyonist Ahmet K. (44) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ağmaz tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 3 sanık hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

'TEDBİR ALMADILAR'

Kader-Mutlu Akbaş çiftinin ölümüyle ilgili davada 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık otel işletmecisi Emin Ağmaz ile tutuksuz sanıklar Tayfun U. ve Ahmet K., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Emin Ağmaz, savunmasında, kiralama yoluyla işletmeciliğini yaptığı otelin yapısal sorunlarını bilmediğini ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı Mustafa Ateş ise olayın gerçekleştiği gün, rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin olabileceği yönünde ilgili kurumlar tarafından uyarı yayınlandığını, daha öncesinde ise aynı otelde baca ve kazanda sorun yaşandığı iddia edilen otel yetkililerinin risk altındaki odaları boşaltıp tedbir almadıklarını savundu. Ateş, olayda kast ihtimali olduğunu ve sanık Tayfun U.'nun da tutuklanmasını talep etti.

DEPODAN ODAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Sanık Emin Ağmaz'ın avukatı İlknur Acar da otel binasının Emin Ağmaz tarafından kiralanmadan önce Akbaş çiftinin hayatlarını kaybettiği odanın, depodan odaya dönüştürüldüğünün belirlendiğini ileri sürerek, olası kast suçunun kabul edilemez olduğunu, lodos ortaya çıktığında hiçbir binanın kaloriferini kapatıp, kazanını söndürmediğini öne sürdü. Avukat Acar, otelin kiralanmasının ardından yetkili kurumlara başvuru yapıldığını, gerekli izinlerin alınması ve denetimlerin yapılmasının ardından işletmenin açıldığını öne sürerek, sanık Emin Ağmaz'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Emin Ağmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı, 22 Şubat'a erteledi.

Kaynak: DHA
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