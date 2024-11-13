Kapadokya'da Balon Turizmi Rekor Kırıyor - Son Dakika
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Kapadokya'da Balon Turizmi Rekor Kırıyor

Kapadokya\'da Balon Turizmi Rekor Kırıyor

2023'te Kapadokya'da 675 bin turist sıcak hava balonlarına katıldı, yüzde 10 artış kaydedildi.

13.11.2024 14:17
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Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da bu yıl 10 aylık süreçte yaklaşık 675 bin turistin sıcak hava balon turlarına katıldığını söyledi.

Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinin en önemli etkinliklerinden birinin de sıcak hava balon turları olduğunu belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin bu turlara rağbet gösterdiğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ile bu yılı mukayese ettiğimizde 2023 yılının 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğini görüyoruz. Bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 675 bin kişi balona binmiş durumda. Geçen yılın tamamını kıyasladığımızda bu yılın 10 ayında balona binen kişi sayısının yaklaşık yüzde 10 arttığını görüyoruz. Sıcak hava balon uçuşlarında 700 bin gibi bir hedefimiz vardı. İnşallah sene sonunda rahatlıkla 700 binin üzerinde rakama ulaşacağımızı öngörüyoruz."

Nevşehir- İzmir uçak seferleri başladı

Vali Fidan, geçen yılın 10 ayında Kapadokya Havalimanı'nı 500 bin yolcunun kullandığını, bu yılın 10 aylık sürecinde bu sayının yaklaşık 630 bine çıktığını belirterek, "9 Kasım itibarıyla İzmir'den özel hava yolu şirketi tarafından Nevşehir'e doğrudan uçuş başlatıldı. Şu an İzmir-Nevşehir, Nevşehir-İzmir haftada 2 gün karşılıklı uçuşlar başladı. Bu uçuşlarla rakamların daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da Balon Turizmi Rekor Kırıyor - Son Dakika

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