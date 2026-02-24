Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Denetlendi - Son Dakika
Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Denetlendi

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Denetlendi
24.02.2026 16:07
Kapadokya Alan Başkanlığı, tarihi ve doğal değerleri korumak için sıcak hava balonlarını denetledi.

Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunması amacıyla sıcak hava balonlarının kalkış ve iniş alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada uçuş günü ve yolcu sayısı bakımından sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da, balonların iniş ve kalkış alanlarında saha sorunlarının yerinde tespiti adına denetim yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kapadokya'da önceliğin doğal ve arkeolojik kültürel mirası korumak ve geleceğe taşımak olduğunu belirtti.

Bölgedeki peribacası, doğal kaya oluşumları ve tarihi alanların zarar görmesi halinde turizm faaliyetlerinin bir anlam ifade etmeyeceğini vurgulayan Aslanbay, şunları kaydetti:

" Turizm, doğayı ve kültürü desteklediği ve beslediği ölçüde yararlıdır ve gerçek amacına ulaşır. Tüm turizm faaliyetlerinin bu yaklaşımla planlanması ve düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek uçuş faaliyetlerinin belirli esaslar çerçevesinde gerçekleşmesi adına denetimlerimiz aralıksız sürecek. Uçuş faaliyetlerinde özellikle balon ve yolcu transferi süreçlerinde, sit alanlarına zarar verilmemesi adına denetimlerimiz önem arz ediyor. Yapacağımız düzenleme ve denetimlerle Kapadokya'yı korurken, turizm faaliyetlerinde de hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Kapadokya, Turizm, Güncel, Kültür, Aydın, Çevre, Son Dakika

