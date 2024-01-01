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Kapadokya'da Yerli ve Yabancı Turistler 2024'e Coşkuyla Girdi - Son Dakika
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Kapadokya'da Yerli ve Yabancı Turistler 2024'e Coşkuyla Girdi

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezlerinde 2024 yılını karşıladı. Havai fişek gösterileriyle dolu dolu bir gece geçiren turistler, coşkuyla yeni yıla girdi.

Kapadokya\'da Yerli ve Yabancı Turistler 2024\'e Coşkuyla Girdi
01.01.2024 - 01:16,
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler 2024 yılına coşkuyla girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2024 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Yerli ve yabancı turistler, havai fişek gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kapadokya'da Yerli ve Yabancı Turistler 2024'e Coşkuyla Girdi - Son Dakika
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