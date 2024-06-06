Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali'nde Sanatçılar Konser Verecek - Son Dakika
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Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali'nde Sanatçılar Konser Verecek

Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali\'nde Sanatçılar Konser Verecek

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali'nde birçok ünlü sanatçı ve müzik grubu konser verecek. Festival, Nevşehir'in tanıtımına katkı sağlayacak ve bir ay boyunca Türkiye'nin gündeminde olacak.

06.06.2024 10:13
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Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali'nde sanatçılar konser verecek.

Bu yıl ilki 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin Nevşehir Kalesi'ndeki tanıtım programına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirilecek festivalin şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Bir ay boyunca her gün sanatçıların hayranlarıyla buluşacağını aktaran Başkan Arı, "Festivalde çok sayıda konser olacak, farklı noktalara sahneler kuracağız. O sahnelerde farklı aktiviteler de olacak, aktörler olacak, ATV turları olacak, balon turu çekilişi yapacağız. Çok güzel bir atmosfer oluşturacağız. Bu sayede bir ay boyunca Türkiye'nin gündeminde herkes yine Nevşehir'i konuşacak, Kayaşehir'i konuşacak ve bu sayede de tanınırlılığımız, bilinirliğimiz artacak." dedi.

Organizasyon firmasının yetkilisi Bahri Aydoğan da festivale Melek Mosso, Haluk Levent, Emre Aydın, Cem Adrian, Zeynep Bastık, Gökçe, Seyyal Taner, Jale, Sibel Alaş, Mert Demir, Motive, Grup Seksendört, Yeni Türkü gibi sanatçı ve müzik gruplarının katılacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali'nde Sanatçılar Konser Verecek - Son Dakika

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