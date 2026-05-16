Kapadokya Havalimanı\'nda Güvenlik Görevlisi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Gülşehir ilçesindeki Kapadokya Havalimanı'nda vardiya değişimi sırasında tabanca ve mermilerin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda A.K. ve V.D. isimli 2 güvenlik görevlisii gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, V.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
